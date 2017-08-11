ПВО России привели в состояние повышенной боеготовности

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Системы ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР, принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности Дальневосточного региона, заявил РИА Новости российский сенатор Виктор Озеров, которые ранее возглавлял комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе", — сказал он.

По словам Озерова, системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии постоянной повышенной боеготовности. "Мы отслеживаем все происходящее вокруг Северной Кореи, зоны возможных пусков (ракет Северной Кореи) находятся под повышенным вниманием", — сказал сенатор.

Он отметил, что в числе задач российских систем ПВО на Дальнем Востоке входит обеспечение безопасности территории РФ на случай не только неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку "вероятность ошибки здесь достаточно высока".

"У ПВО на Дальнем Востоке есть и более серьезные задачи, нежели ракеты Северной Кореи. Силы ПВО, ядерного сдерживания позволяют удерживать американцев от более решительных шагов (в отношении Северной Кореи)", — заявил Озеров.

Ранее командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.