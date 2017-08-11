Российскому журналисту Соколову дали 3,5 года колонии за экстремизм

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Тверской суд Москвы в четверг, 10 августа, приговорил к 3,5 года колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, сообщает РИА Новости.

"Суд признает Соколова виновным в совершении преступления и назначает ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года", — сказал судья Алексей Криворучко.

На скамье подсудимых также находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Соколова, Барабаша и Парфенова к четырем годам заключения каждого, а Мухина — к четырем с половиной годам колонии.

Обвинение строится на показаниях засекреченных свидетелей, а также на записях разговоров фигурантов и выступлений некоторых из них на митинге в мае 2013 года. По мнению следствия, целью обвиняемых было "расшатывание политической обстановки и смена существующей власти нелегальным путем".

В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет покидать место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов.

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Парфенов и Барабаш осуждены к четырем годам колонии общего режима каждый, им тоже назначили ограничение свободы на один год.

Бывший редактор газеты "Дуэль" Мухин, для которого прокуратура просила наибольший срок заключения — 4,5 года — получил условный срок. Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с аналогичным по времени испытательным сроком.

Мухин заявил, что он и другие фигуранты действительно были участниками инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть". При этом, по словам публициста, межрегиональное общественное движение "За ответственную власть" было организовано за три года до закрытия "Армии воли народа", а создавать инициативную группу по проведению референдума оно начало еще в 2010 году.

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Однако следствие считает, что движение продолжило деятельность запрещенной организации "Армия воли народа".

Фигуранты себя виновными не признают.

Напомним, в мае российский блогер Руслан Соколовский был признан виновным в оскорблении верующих за "ловлю покемонов" в церкви.