Москва опровергла заявления Варшавы о взрыве на борту самолета Качиньского

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что никаких признаков воздействия на самолет президента Польши Ту-154М в 2010 году взрывчатых веществ не обнаружено, польские эксперты еще в 2011 году установили, что причиной крушения Ту-154 Качиньского стало столкновение с березой.

Так она ответила на просьбу прокомментировать недавние заявления польской правительственной подкомиссии по расследованию крушения президентского самолета Ту-154М о том, что разрушения левого крыла самолета носят следы взрыва и не были инициированы столкновением с березой.

"Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было", — сказала она.

Кроме того, по словам Петренко, на основании всей имеющейся информации "и российские, и польские эксперты еще в 2011 году пришли к однозначному выводу, что именно столкновение с березой привело к началу разрушения воздушного судна, никаких разрушений судна до столкновения с березой не было".

Петренко добавила, что обломки лайнера хранятся на территории РФ в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию СК. "При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось", — добавила она.

Смотрите также: Фотоитоги 10 августа: похороны Ирины Бережной, бои против АЗС в Киеве и угрозы КНДР

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Ранее председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов в интервью РИА Новости заявил, что никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на Ту-154 нет. Он подчеркнул, что при катастрофе в Смоленске ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием. Он напомнил, что основная причина катастрофы — снижение борта ниже безопасной высоты, и как следствие — столкновение с деревом.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.