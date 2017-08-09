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    В России появилась девочка по имени Вселенная

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    Родители назвали дочь Вселенная в честь прабабушки. Имя "Вселенная" встретилось за последние 11 лет впервые. Согласно информации, сейчас сложно уточнить, насколько часто это имя встречалось вообще, все данные в архиве.
    Новорожденные
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. В Российской Федерации зарегистрировали рождение девочки, которую назвали Вселенная. Об этом сообщили РИА Новости в среду в отделе ЗАГСа администрации Калининского района города Чебоксары.

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    "Эта девочка появилась на свет в конце июля, она — первый ребенок в семье. Ее назвали так в честь прабабушки", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, имя "Вселенная" встретилось за последние 11 лет впервые. "Сейчас сложно уточнить, насколько часто это имя встречалось вообще, все данные в архиве", — добавили в отделе.

    По информации отдела ЗАГС, в тройку лидеров среди женских имен в Калининском районе города с начала этого года входят Анна, Анастасия и Дарья. Не теряют популярности и такие женские имена как Мария, Ксения, Варвара, Виктория, Валерия и София. Самые распространенные имена среди мальчиков Михаил, Александр, Кирилл, Иван, Илья, Никита.

    Среди редких и единичных имен – Сильва, Цветана, Моника, Теона, Найля, Доминика, Яким, Ян, Фидан, Лука.

    Ранее сообщалось, что жительница Ярославля вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, осужденного пожизненно за убийство почти 40 несовершеннолетних, и родила ему ребенка.

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