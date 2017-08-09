МВД: за 7 месяцев Россия заслала в Украину 29 "воров в законе"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. За последние 7 месяцев Россия направила в Украину 29 "воров в законе" с целью дестабилизации ситуации в стране, заявил во время селекторного совещания в Министерстве внутренних дел глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Он, в частности, отметил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".

"За последние 7 месяцев Россия в нашу страну заслали 29 "воров в законе", — сообщил Князев.

Он напомнил случай, когда в международном аэропорту "Борисполь" задержали одного из криминальных авторитетов, который дал показания, что Кремль целенаправленно направляет преступные элементы в Украину.

"Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а затем выдворенного из страны "вора в законе" по кличке "Пецо", мы получили четкий ответ — им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", — отметил Князев.

Ранее первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что полицейские задержали в аэропорту "Борисполь" под Киевом "вора в законе" Резо Бухникашвили по прозвищу "Пецо". В аэропорту он предъявил поддельный паспорт гражданина Украины, который ему вручили украинские "друзья". Бухникашвили был задержан в декабре 2013 года после перестрелки с полицией, произошедшей в квартире на Комсомольском проспекте в Москве. Четверо мужчин ворвались в квартиру, а когда на место приехали сотрудники полиции, открыли по ним огонь. Один из нападавших погиб, двое пострадали. Также пострадали двое полицейских.