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    МВД: за 7 месяцев Россия заслала в Украину 29 "воров в законе"

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    По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, после допроса задержанного в "Борисполе" "вора в законе" по кличке "Пецо" МВД получило четкий ответ - преступникам дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в Украине.
    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. За последние 7 месяцев Россия направила в Украину 29 "воров в законе" с целью дестабилизации ситуации в стране, заявил во время селекторного совещания в Министерстве внутренних дел глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Он, в частности, отметил, что сейчас полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".

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    "За последние 7 месяцев Россия в нашу страну заслали 29 "воров в законе", — сообщил Князев.

    Он напомнил случай, когда в международном аэропорту "Борисполь" задержали одного из криминальных авторитетов, который дал показания, что Кремль целенаправленно направляет преступные элементы в Украину.

    "Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а затем выдворенного из страны "вора в законе" по кличке "Пецо", мы получили четкий ответ — им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", — отметил Князев.

    Ранее первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что полицейские задержали в аэропорту "Борисполь" под Киевом "вора в законе" Резо Бухникашвили по прозвищу "Пецо". В аэропорту он предъявил поддельный паспорт гражданина Украины, который ему вручили украинские "друзья". Бухникашвили был задержан в декабре 2013 года после перестрелки с полицией, произошедшей в квартире на Комсомольском проспекте в Москве. Четверо мужчин ворвались в квартиру, а когда на место приехали сотрудники полиции, открыли по ним огонь. Один из нападавших погиб, двое пострадали. Также пострадали двое полицейских.

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