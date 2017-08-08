Суд в Москве продлил домашний арест экс-министру Улюкаеву до 2018 года

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Замоскворецкий суд Москвы до 27 января продлил срок домашнего ареста бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости.

"Срок домашнего ареста установлен до 27 января 2018 года", — сказала журналистам пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Таким образом, судья удовлетворила ходатайство прокурора, просившего оставить меру пресечения на время рассмотрения дела по существу.

Защита экс-министра отказалась от комментариев по поводу процесса. "Заседание было закрытым, вы все узнаете 16 августа", — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

Улюкаев заявил журналистам после заседания суда, что за время нахождения под домашним арестом похудел на 14 килограммов.

"Я похудел на 14 килограммов, спасибо за это нашему правосудию", — отметил он, садясь в машину ФСИН, которая должна доставить его домой.

Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

Читайте также — Саакашвили: по миру с протянутой рукой в поисках поддержки

СК утверждает, что располагает показаниями очевидцев, аудио- и видеозаписями и "специфическими следами на пальцах рук". Уголовное дело против министра было возбуждено по заявлению представителей "Роснефти". Он был, как сообщили в СК, задержан с поличным при выезде из здания "Роснефти", в машине у него обнаружили предполагаемую взятку — два миллиона долларов.

Следствие полагает, что эту сумму Улюкаев получил за выданную министерством экономического развития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". При этом законность самой сделки не оспаривается.

Защита свои доказательства пока не раскрывает, отмечая лишь, что Улюкаев абсолютно не виновен.

Уголовное дело Улюкаева расследовали в рекордные сроки: обычно по экономическим преступлениям назначается множество экспертиз, которые идут долгие месяцы.

Дело Улюкаева возбудили 15 ноября, а уже через полгода — 23 мая — предварительное следствие по делу завершили. Меньше двух месяцев понадобилось экс-министру и его защите, чтобы изучить 30 томов уголовного дела, и его передали в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Генпрокуратура за три дня пришла к выводу, что препятствий для рассмотрения материалов в суде нет и передала их в Замоскворецкий суд Москвы.

Улюкаев в ходе следствия и в настоящее время содержится под домашним арестом в своей квартире на Минской улице. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться со свидетелями, журналистами и любыми посторонними лицами, кроме близких родственников. Не разрешено бывшему министру отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи, однако у него есть право на звонок по телефону — в случае необходимости вызвать "скорую" или спасательную службу.

Изначально Улюкаеву запрещали и покидать дом, однако впоследствии защите удалось добиться поблажек для своего клиента — теперь ему разрешены двухчасовые прогулки.