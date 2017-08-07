Варшава не может сотрудничать с Россией по делу о смоленской катастрофе - МИД

ВАРШАВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не имеет возможности сотрудничать с российскими органами по делу о крушении самолёта президента Польши в Смоленске в 2010 году.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

"В течение семи лет мы не можем получить информацию от России, не можем получить документы, обломки самолета, у нас нет возможности сотрудничать с российскими органами правосудия, чтобы получить информацию о том, почему произошло крушение", — заявил в интервью РИА Новости глава МИД Польши.

Он отметил, что проблема наносит урон двусторонним отношениям Москвы и Варшавы.

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"Третья проблема: у нас есть двусторонняя проблема между Польшей и РФ. Она возникла из-за крушения самолета 10 апреля 2010 года", — добавил министр.