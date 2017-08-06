РФ и США не являются заложниками отношений в ООН - постпред России

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Россия и США не являются заложниками двусторонних отношений в Совете Безопасности ООН, когда нужно работать по важным международным вопросам, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Как я говорил ранее, мы работаем вместе над вопросами, которые являются важными для международного сообщества. Мы не заложники наших отношений — мы должны работать вместе над вопросами, которые намного более важны, чем наши двусторонние отношения", — сказал Небензя.

По его словам, принятая СБ ООН резолюция против КНДР — "крепкая". Небензя подчеркнул, что для России неприемлема как ядерная и ракетная программа КНДР, так и военное решение северокорейской проблемы.

"Нам необходимы политический и дипломатический диалог, нам нужна стратегия по КНДР", — подчеркнул Небензя, добавив, что эту стратегию еще предстоит разработать.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая предложила принятую в субботу резолюцию СБ ООН, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд, на $1 млрд.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.