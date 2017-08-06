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    Тиллерсон с Лавровым будут искать точки соприкосновения - постпред США в ООН

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (489)

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    Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся в воскресенье в Маниле на полях саммита АСЕАН. Это будет первая встреча российской и американской стороны после недавнего обмена санкциями.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоится в Маниле, будет искать точки соприкосновения с РФ, заявила в интервью CNN постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Санкции США, реакция России, Минск и судьба Украины

    "Это продолжение попыток госсекретаря Тиллерсона — поиск точек соприкосновения с Россией. Есть много вопросов, по которым нам необходимо вести разговор с Россией, это борьба с терроризмом, ответ на ситуацию вокруг Северной Кореи, урегулирование кризиса в Сирии. Так что, думаю, они будут обсуждать эти и многие другие вопросы. Наша цель — посмотреть, над чем мы можем совместно работать", — сказала Хейли.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся в воскресенье в Маниле на полях саммита АСЕАН. Это будет первая встреча российской и американской стороны после недавнего обмена санкциями.

    Как ожидается, основной темой переговоров станет кризис в Сирии, а также возможности для российско-американского взаимодействия в этой стране. Не исключено, что стороны затронут и другие международные проблемы, такие как ситуация вокруг КНДР и в Украине.

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