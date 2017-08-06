Тиллерсон с Лавровым будут искать точки соприкосновения - постпред США в ООН

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоится в Маниле, будет искать точки соприкосновения с РФ, заявила в интервью CNN постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Это продолжение попыток госсекретаря Тиллерсона — поиск точек соприкосновения с Россией. Есть много вопросов, по которым нам необходимо вести разговор с Россией, это борьба с терроризмом, ответ на ситуацию вокруг Северной Кореи, урегулирование кризиса в Сирии. Так что, думаю, они будут обсуждать эти и многие другие вопросы. Наша цель — посмотреть, над чем мы можем совместно работать", — сказала Хейли.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся в воскресенье в Маниле на полях саммита АСЕАН. Это будет первая встреча российской и американской стороны после недавнего обмена санкциями.

Как ожидается, основной темой переговоров станет кризис в Сирии, а также возможности для российско-американского взаимодействия в этой стране. Не исключено, что стороны затронут и другие международные проблемы, такие как ситуация вокруг КНДР и в Украине.