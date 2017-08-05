Один из заблокированных горняков в руднике "Мир" сам вышел на связь

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Один из рабочих, заблокированных на шахте "Мир", самостоятельно вышел на связь, сообщила пресс-служба "Алросы".

Пресс-служба АК "АЛРОСА" | Перейти в фотобанк На поверхность из рудника "Мир" в Якутии подняли 142 шахтера

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 142 шахтера. Девять человек ищут.

"Один из рабочих самостоятельно вышел на связь на горизонте-410. Мирзаев Алишер Исмаилович", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате обрушения породы на шахте в Кривом Роге погиб горняк.