наверх
03.08.201721:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД России: США скатываются к штампам времен "холодной войны"

    Тема:

    Санкции США по России ударили по ЕС (480)

    12
    Согласно заявлению МИД РФ, навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Москве считают, что американские политики в своих высказываниях скатываются к оторванным от реальности штампам времен "холодной войны", говорится в комментарии МИД РФ в связи с последними заявлениями вице-президента США Майка Пенса.

    Wall Street Journal
    PAUL J. RICHARDS / AFP
    Wall Street Journal: вооружать Украину опасно

    Пенс, выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице в минувшую среду, прямо обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в 2016 году в Черногории с целью недопущения республики в НАТО.

    "С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности. Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах. При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей юго-восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", — говорится в сообщении МИД РФ.

    Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений они так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    Верните свет и воду. Протесты по-киевски
    Украинский боксер Владимир Кличко. Архивное фото
    Владимир Кличко. Окончен бой
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Одесский военный госпиталь
    Украина: жара наступает