МИД России: США скатываются к штампам времен "холодной войны"

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В Москве считают, что американские политики в своих высказываниях скатываются к оторванным от реальности штампам времен "холодной войны", говорится в комментарии МИД РФ в связи с последними заявлениями вице-президента США Майка Пенса.

Пенс, выступая на заседании Адриатической Хартии в Подгорице в минувшую среду, прямо обвинил Россию в попытке дестабилизации региона западных Балкан и организации попытки государственного переворота в 2016 году в Черногории с целью недопущения республики в НАТО.

"С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности. Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах. При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей юго-восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", — говорится в сообщении МИД РФ.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений они так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны.