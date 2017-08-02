Медведев заявил о конце надежды на улучшение отношений с США

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили РФ полноценную торговую войну, теперь надежде на улучшение отношений с новой администрацией конец.

Читайте также: Bloomberg: восточноевропейские "повстанцы" расколят ЕС

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", — написал он на своей странице в Facebook.

Также он заявил, что новые санкции США в отношении РФ носят всеобъемлющий характер и будут сохраняться десятилетиями, причем они будут жестче закона Джексона – Вэника.

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона – Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента", — написал премьер-министр России.

Он подчеркнул, что государствам предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности и отказ от решения важнейших международных проблем.

В среду президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Кроме того, закон предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Также санкции можно будет наложить за предоставление услуг, технологий, оказание информационной поддержки при строительстве и модернизации российских экспортных трубопроводов, в том числе действующих. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".