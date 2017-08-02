Российские следователи ищут новых свидетелей убийства фотокора Стенина

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что следователи ведомства продолжают поиск свидетелей по делу об убийстве фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина, которое произошло в Донбассе в 2014 году.

"Следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств", — сказала собеседница агентства.

Ранее в рамках уголовного дела был установлен один свидетель. По словам Петренко, он получил ранения во время обстрела, но смог спастись. Этот человек подтвердил версию следствия, отметила представитель СК.

Она уточнила, что СК РФ продолжает расследовать уголовное дело о гибели Стенина.

Андрей Стенин пропал при выполнении редакционного задания в начале августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области. По данным СК РФ, журналист погиб в результате обстрела автоколонны 6 августа около села Рассыпное. Вместе с ним погибли сотрудники информационного сайта icorpus.ru Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Всего в те дни около Рассыпного погибли два десятка ополченцев и мирных жителей.