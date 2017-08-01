В России произошел масштабный сбой в электросетях

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Более 600 тысяч человек в Амурской области и Хабаровском крае остаются без электроэнергии после аварии в сетях на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

"По состоянию на 16.40 мск (совпадает с киевским временем) рабочая мощность Бурейской ГЭС восстановлена. На территории Дальневосточного федерального округа остаются частично отключенными от электроснабжения Амурская область — в 118 населенных пунктах с населением более 213 тысяч человек, и Хабаровский край — 103 населенных пункта с населением более 400 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай. По последним данным от министерства, мощность отключенных потребителей достигала 1250 МВт. Причины аварии в настоящее время выясняются.