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    Россия

    При перестрелке в Мособлсуде убиты четверо фигурантов дела "банды GTA"

    (обновлено: )38111
    Адвокат Софья Рубасская сообщила, что в здании Мособлсуда произошла перестрелка. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Адвокат также сообщила, что видела раненых.
    Задние Московского областного суда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Четверо фигурантов дела "банды GTA " убиты в результате перестрелки в Мособлсуде, сообщила РИА Новости адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из обвиняемых.

    Ранее адвокат Софья Рубасская сообщила РИА Новости, что в здании Мособлсуда произошла перестрелка. По ее словам, прозвучало не менее 20 выстрелов. Адвокат также сообщила, что видела раненых.

    "Дело передано в суд, но дежурный следователь ходит на заседание. Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты", — сказала Татосова.

    Раненный в перестрелке в Мособлсуде судебный пристав госпитализирован в состоянии средней тяжести в больницу Подмосковья, врачи готовятся принять еще одного пострадавшего — женщину-пристава, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

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    "Поступил мужчина-судебный пристав, и вроде, как сказали, по "скорой" еще женщину должны привести, тоже сотрудницу. Мужчину положили, состояние среднетяжелое", — сказал собеседник агентства.

    Сотрудники подмосковного управления ФССП выехали на место перестрелки в Мособлсуде, информация о пострадавших приставах уточняется, сообщили в пресс-службе управления.

    "Наши сотрудники выехали на место. Информация о том, что есть пострадавшие среди приставов, сейчас уточняется", — сказали в пресс-службе.

    Серия убийств водителей, совершенных в 2014 году на автодороге М-4 "Дон", ранее приобрела огромный резонанс в России: активно муссировались слухи о группе безжалостных убийц, получивших в СМИ название "банды ГТА", расстреливавших водителей на обочинах.

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