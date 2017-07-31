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    Россия

    Москва призвала Вашингтон отказаться от "санкционного диктата"

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    (обновлено: )14540
    По словам Дмитрия Пескова, нормализация отношений РФ и США лежит "в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении".
    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Для нормализации отношений Москвы и Вашингтона необходимо проявление политической воли к налаживанию отношений и отказ от попыток санкционного диктата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Опасная тропа. Эксперт об отношениях США и РФ

    "Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли к налаживанию отношений, в процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказа от попыток санкционного диктата", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как можно нормализовать отношения РФ и США.

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    Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что ранее Путин акцентировал заинтересованность РФ продолжать взаимодействие в сфере общих интересов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

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