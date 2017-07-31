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    Россия

    Скандал с Айвазовским. В РФ сравнили "наследие" Порошенко с "Девятым валом"

    (обновлено: )24
    Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, единственное полотно Ивана Айвазовского, которое имеет отношение к Петру Порошенко, - это "Девятый вал".

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил "наследие" президента Украины Петра Порошенко с картиной Ивана Айвазовского "Девятый вал".

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    Ранее Порошенко причислил родившегося в Феодосии Айвазовского к украинскому культурному наследию.

    "Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

    Известный художник Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии в Крыму, который Киев по-прежнему считает своей территорией.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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