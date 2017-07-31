Скандал с Айвазовским. В РФ сравнили "наследие" Порошенко с "Девятым валом"

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил "наследие" президента Украины Петра Порошенко с картиной Ивана Айвазовского "Девятый вал".

Ранее Порошенко причислил родившегося в Феодосии Айвазовского к украинскому культурному наследию.

"Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его "наследию", это "Девятый вал". И он уже приближается", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Известный художник Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии в Крыму, который Киев по-прежнему считает своей территорией.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.