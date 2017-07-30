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    Россия

    В Петербурге прошел военно-морской парад

    (обновлено: )21490
    В морской части парада 22 корабля прошли строем перед зрителями на Неве, а всего было задействовано 40 военных судов, в том числе самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой.
    Президент РФ В. Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ
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    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Главный военно-морской парад состоялся в воскресенье в Санкт-Петербурге. Этот парад проводился впервые в новейшей истории российского Военно-морского флота, но в последующем он станет ежегодным и будет проходить в последнее воскресенье июля – в День ВМФ.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Парад начался с обхода военных кораблей президентом РФ Владимиром Путиным. От Кронштадта на катере он прибыл к Адмиралтейской набережной и произнес торжественную речь.

    В морской части парада 22 корабля прошли строем перед зрителями на Неве, а всего было задействовано 40 военных судов, в том числе самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой – тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Кроме того, в морской части парада принимали участие корабли китайского флота, которые участвуют в совместных российско-китайских учениях.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

    В воздушном параде были задействованы вертолеты и самолеты морской авиации ВМФ, в том числе такие, как корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, наносившие удары по объектам террористов в Сирии.

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    Парад завершился салютом и исполнением песни генерал-лейтенанта Валерия Халимова "Армия и флот". "Два верных союзника есть у России: армия и флот", — пел солист под аккомпанемент сводного оркестра ВМФ.

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    Президент РФ В. Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ

    Путин позже покинул трибуну вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на катере отправился по Неве для участия в дальнейших торжественных мероприятиях.

    Ранее состоялся военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая. Он прошел в воскресенье на крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, где КНР продемонстрировала новейшую военную технику.

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