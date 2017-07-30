РФ выяснит, кто стоял за запретом на пролет самолета через Румынию

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Россия выяснит, кто стоял за решением о запрете на пролет самолета с ним через Румынию, "ответ будет выверенным и адресным", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе…Наши санкции будут выверенными и очень адресными", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

Ранее сообщалось, что группу российских артистов не впустили в Молдавию.