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    Россия

    РФ выяснит, кто стоял за запретом на пролет самолета через Румынию

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    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который также летел в самолете российской авиакомпании S7, обещает применить "выверенные и и очень адресные" санкции.
    Дмитрий Рогозин
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Россия выяснит, кто стоял за решением о запрете на пролет самолета с ним через Румынию, "ответ будет выверенным и адресным", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе…Наши санкции будут выверенными и очень адресными", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

    В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

    Ранее сообщалось, что группу российских артистов не впустили в Молдавию

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