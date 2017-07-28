Глава приграничной области РФ сообщил о разрыве соглашений с Украиной

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Регионы Украины в одностороннем порядке прекратили межрегиональные связи с приграничной с ними Белгородской областью России, сообщил журналистам глава российского региона Евгений Савченко.

"К моему прискорбию, все то, что мы наработали, все межрегиональные связи с приграничными Харьковской, Сумской, Луганской областями (Украины – Ред.), сегодня все обнулилось до нуля, даже до минусовой отметки. Мы получили от всех губернаторов прилегающих областей, с кем работали, с кем подписывали соглашения, официальные уведомления, что решением их государственных органов все наши соглашения потеряли значимость. Будем ждать лучших времен, я надеюсь, что они обязательно будут", — сказал Савченко журналистам.

Белгородская область с 1990-х годов сотрудничает с приграничными областями Украины в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В 2003 году были подписаны документы о создании российско-украинского еврорегиона "Слобожанщина" как формы приграничного сотрудничества между Белгородской и Харьковской областями. Протяженность границы Белгородской области с Украиной – 540 километров.

Напомним, в минувшем году власти Днепра сообщили, что разорвали побратимские отношения с российскими городами. Как сообщалось на сайте Днепровского горсовета, "отменено соглашение об установлении побратимских отношений между Днепром и городом Улан-Удэ… Силу теряет также договоренность о сотрудничестве между Днепром и российским городом Самара". Прекращены также взаимоотношения в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях между исполкомом днепровской мэрии и администрацией города Красноярска.