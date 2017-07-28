В России резко отреагировали на запрет на въезд ряда артистов в Молдавию

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Запрет властей Молдавии на въезд группы артистов из России является провокационным жестом, направленным на подрыв двусторонних отношений, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в стране.

В диппредставительстве сообщили, что провели тщательную проверку инцидента в связи с очередным запретом молдавских пограничных органов на въезд в республику российских граждан, в числе которых известные деятели культуры и представители российских органов власти.

"Данные действия молдавских властей в канун визита вице-премьера России Дмитрия Рогозина, прибывающего сегодня в Молдавию по приглашению президента Игоря Додона, воспринимаем как недружественный, провокационный жест, направленный на подрыв наших двусторонних отношений", — сообщили в посольстве.

Как отметили в диппредставительстве, "складывается ощущение, что запрет на въезд группы россиян — это очередной спланированный шаг политических сил, заинтересованных в нагнетании антироссийских настроений и ухудшении общего климата российско-молдавских отношений".

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин обсудил сложившуюся ситуацию с президентом республики Игорем Додоном, который осудил задержание российских граждан и обещал "предпринять конкретные меры".

В четверг был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В частности въезд запретили члену комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павлу Шперову, директору канцелярии российского императорского дома Александру Закатову, члену президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько, герою Советского Союза Владимиру Гасояну, артисту Дмитрию Дунаеву.