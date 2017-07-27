Путин высказался о работе Трампа на посту президента США

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Российский лидер Владимир Путин заявил, что оценивать избрание президентом США Дональда Трампа — это не дело России.

По его словам, давать подобные оценки должен американский народ.

"Что касается избрания президента Соединенных Штатов — это не наше дело. И не нам давать оценки работы господина Трампа на его весьма высоком посту. Это дело американского народа. И первое, и второе", — заявил Путин на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос, сожалеет ли он о том, что главой США был избран Трамп.

Также Путин заявил, что считает антироссийской истерией происходящее сейчас в США раскручивание темы возможного российского вмешательства в выборы президента.

"Я не считаю, что это расследование, потому что расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств с изучением причин, заслушиванием различных сторон. Мы видим просто нарастание антироссийской истерии. Скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе, в данном случае борьбе президента (США Дональда) Трампа и его политических противников внутри США", — сказал Путин.

Между тем, по его словам, Россия надеется, что в перспективе отношения РФ и США будут укрепляться и наращиваться.

"Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации", — сказал он.

По словам Путина, "мы знаем, что у нас в США много друзей, мы знаем, что там много здравомыслящих людей".

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа.