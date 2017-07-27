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    Россия

    Путин высказался о работе Трампа на посту президента США

    (обновлено: )30330
    Путин заявил, что считает антироссийской истерией происходящее сейчас в США раскручивание темы возможного российского вмешательства в выборы президента.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Российский лидер Владимир Путин заявил, что оценивать избрание президентом США Дональда Трампа — это не дело России.

    По его словам, давать подобные оценки должен американский народ.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Что касается избрания президента Соединенных Штатов — это не наше дело. И не нам давать оценки работы господина Трампа на его весьма высоком посту. Это дело американского народа. И первое, и второе", — заявил Путин на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, отвечая на вопрос, сожалеет ли он о том, что главой США был избран Трамп.

    Также Путин заявил, что считает антироссийской истерией происходящее сейчас в США раскручивание темы возможного российского вмешательства в выборы президента.

    "Я не считаю, что это расследование, потому что расследование предполагает выяснение полноты всех обстоятельств с изучением причин, заслушиванием различных сторон. Мы видим просто нарастание антироссийской истерии. Скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе, в данном случае борьбе президента (США Дональда) Трампа и его политических противников внутри США", — сказал Путин.

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    Между тем, по его словам, Россия надеется, что в перспективе отношения РФ и США будут укрепляться и наращиваться.

    "Надеюсь, сегодняшнее состояние дел когда-нибудь закончится, и мы перейдем в другое качество наших отношений, будем укреплять, наращивать в интересах народов Соединенных Штатов и Российской Федерации", — сказал он.

    По словам Путина, "мы знаем, что у нас в США много друзей, мы знаем, что там много здравомыслящих людей".

    Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа.

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