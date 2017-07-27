Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершопов

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор в связи с возросшей в РФ популярностью барбершопов разместил на своем сайте рекомендации посетителям салонов красоты для мужчин.

"В России становятся популярными "барбершопы" — это салоны красоты исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться. На открытие барбершопа распространяются стандартные требования, предъявляемые к обычной парикмахерской, то есть перед открытием нужно уведомить Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, посетителям барбершопов следует обратить внимание на то, что перед началом и после обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом. Посетителям также следует обратить внимание на то, как дезинфицируются инструменты.

"Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств", — говорится в рекомендациях.

Кроме того, для обслуживания клиентов салон обязан использовать только чистое белье, запас которого должен обеспечивать индивидуальное применение его для каждого посетителя. Это могут быть и одноразовые шапочки, накидки, салфетки, поясняется в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что если мастер использует при стрижке пеньюар из синтетической ткани, "то это возможно только с чистой хлопчатобумажной салфеткой или одноразовым подворотничком".