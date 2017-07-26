В РФ прокомментировали выдворение журналистки "России-24" из Украины

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов сообщил РИА Новости, что российская журналистка ВГТРК Мария Князева, о выдворении которой в среду объявила СБУ, вернулась в Россию почти две недели назад.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", ей запрещен въезд в Украину на три года.

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"Вернулась уже давно, недели две как", — сказал в среду Бекасов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Украина выдворила российского политтехнолога Игоря Шувалова.