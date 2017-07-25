Путин в Финляндии обсудит Украину и отношения с ЕС

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин обсудят напряженные отношения России с ЕС, Украину и Крым, заявил посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.

Путин 27 июля посетит Финляндию по приглашению президента этой страны Саули Ниинистё, сообщила пресс-служба Кремля.

"Есть некоторые темы, которые могут затронуть президенты, но особенно острыми их не назовешь. Разногласия между нашими странами есть по ряду международных вопросов — по Украине и Крыму в первую очередь. Есть напряженность в отношениях России и Евросоюза, членами которого мы являемся. Думаю, что некоторые из этих вопросов президенты обсудят", — сообщил Хаутала в интервью газете "Коммерсант".

Дипломат также сообщил, что в двусторонней повестке дня нет острых вопросов, которые бы требовали внимание президентов.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, на переговорах главы государств обсудят широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.