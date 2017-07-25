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    В сенате США заявили о необходимости доработать новые санкции против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (420)

    (обновлено: )205
    Во вторник в палате представителей пройдет голосование по законопроекту по санкциям против России, Ирана и КНДР, в случае утверждения он будет передан в сенат, а затем главе государств.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Законопроект по поводу новых санкций против России, Ирана и КНДР необходимо доработать, но это будет сделано скоро, заявил глава комитета сенат США по международным отношениям Боб Коркер.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Нам еще надо немного поработать", — заявил Коркер, которого цитирует агентство Рейтер.

    При этом он добавил, что разногласия по поводу законопроекта будут устранены быстро.

    Палата представителей конгресса США, как ожидается, рассмотрит во вторник законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Документ накладывает определенные обязательства на президента США. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

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