В России запретили более 10 видов наркотиков и мимозу

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В России вступает в силу запрет на растение "мимоза хостилис", содержащее психоактивное вещество DMT (диметилтриптамин), а также 13 новых наркотических веществ, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, запрет вводится постановлением правительства РФ, разработанным Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков ведомства. Как сообщила Волк, запрет вступает в силу с 25 июля.

"Указанным постановлением правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин", — сказала Волк.

Как объяснила Волк, раньше оборот растения не контролировался, из-за чего появился спрос в интернете на его семена. При этом россияне "ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющими ничего общего с запрещенным растением", добавила Волк.

Представитель МВД рассказала о двух новых веществах, зафиксированных ГУНК с начала года в ходе мониторинга наркорынка. Это два опиоидных анальгетика: U-47700 (по данным исследований сильнее морфина в 7,5 раз) и фуранилфентанил (китайский аналог героина). Они были признаны аналогами наркотических веществ, запрещёнными к обороту в России.

Диметилтриптамин (DMT) — вещество, вырабатываемое организмом человека в фазе быстрого сна, также используется как наркотик. Запрещённое постановлением растение, содержащее DMT, используется в приготовлении напитка айяуаска у коренных народов Южных Америки при проведении обрядов и ритуалов. Вещество, по данным исследований, вызывает галлюцинации и религиозно-мистические переживания.

Ранее сообщалось, что в Украине пограничник подбросил девушке наркотики, чтобы сделать предложение.