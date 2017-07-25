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    Россия

    Украина проиграла России в праве принимать ЧМ-2019 по боксу среди мужчин

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    Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2019 году состоится в Сочи. Конкурентами России в борьбе за право принимать чемпионат были Украина, Индия, Таиланд.
    Бокс
    RIA News Владимир Кобзарь

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина, Олег Богатов. Исполком Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) принял решение о проведении ЧМ по боксу в 2019 году в Сочи.

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    "На конгрессе принято решение в пользу России", — сообщил агентству "Р-Спорт" генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

    Конкурентами России были Украина, Индия, Таиланд.

    Также было принято решение провести конгресс AIBA в 2018 году в Москве.

    Ранее сообщалось, что украинская тяжелоатлетка Лариса Соловьева выиграла "золото" на Всемирных Играх.

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