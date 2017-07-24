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    Мужчину с простреленной головой нашли в центре Москвы

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    В квартире в Малом Златоустинском переулке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом было обнаружено ружье, из которого был произведен выстрел.
    Полиция
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в центре Москвы, рядом найдено ружье, из которого стреляли, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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    "В квартире в Малом Златоустинском переулке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом было обнаружено ружье, из которого был произведен выстрел", — сказал собеседник агентства.

    В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив других подробностей.

    Напомним, в июле одиннадцатилетний новосибирский школьник случайно застрелил своего друга из дедовского ружья.

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