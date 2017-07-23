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    Названа причина смерти первого легального миллионера СССР

    (обновлено: )296
    По данным СМИ, Артем Тарасов умер от пневмонии. Он пытался лечиться самостоятельно. Его тело в воскресенье обнаружил друг, который принес ему лекарство.
    Российский предприниматель Артем Тарасов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов умер от пневмонии.

    "Российская газета" со ссылкой на источники сообщает, что предприниматель пытался побороть недуг самостоятельно. 

    "Сегодня друг Артема Тарасова, который принес ему лекарство, обнаружил, что предприниматель скончался", — сказано в сообщении.

    Ранее о смерти бизнесмена сообщила партия "Яблоко", в которой он состоял с 2016 года.

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    Тарасову было 67 лет. О дате и месте похорон первого советского миллионера родственники должны сообщить в понедельник.

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