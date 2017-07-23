Появились подробности ареста в РФ сотрудников Главной военной прокуратуры

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Вадим Приймачок заочно арестованы "по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко".

Ранее сообщалось, что Руслан Кравченко и Вадим Приймачок являются участниками стороны обвинения в процессе Оболонского суда Киева по делу экс-президента Виктора Януковича.

По ее словам, в данный момент расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления по статье "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела".

"По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам", — сообщила Петренко.

В частности, по ее словам, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью.

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"По ходатайству следователя ГСУ СК России Басманным районным судом в отношении Кравченко и Приймачука заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она, отметив, что ранее аналогичная мера пресечения заочно была избрана в отношении Махницкого и Голомши.

Расследование по уголовному делу продолжается, добавила Петренко.