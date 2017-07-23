наверх
23.07.201714:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Появились подробности ареста в РФ сотрудников Главной военной прокуратуры

    (обновлено: )747110
    Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Приймачок и Кравченко "организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко".
    Следственный комитет РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что прокурор и следователь Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Вадим Приймачок заочно арестованы "по делу о незаконном уголовном преследовании адмирала Александра Витко".

    Ранее сообщалось, что Руслан Кравченко и Вадим Приймачок являются участниками стороны обвинения в процессе Оболонского суда Киева по делу экс-президента Виктора Януковича.

    Российская спортсменка позирует фотографам. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: Россия готова к перезагрузке отношений, а вы?

    По ее словам, в данный момент расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц правоохранительных органов Украины, в действиях которых усматриваются признаки преступления по статье "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела".

    "По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам", — сообщила Петренко.

    В частности, по ее словам, Махницкий и Голомша дали заведомо незаконные указания о проведении досудебного расследования, Приймачок вел его производство, а Кравченко осуществлял надзор за процессуальной деятельностью.

    Читайте также: The Wall Street Journal: только Трамп может урегулировать украинский кризис

    "По ходатайству следователя ГСУ СК России Басманным районным судом в отношении Кравченко и Приймачука заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она, отметив, что ранее аналогичная мера пресечения заочно была избрана в отношении Махницкого и Голомши.

    Расследование по уголовному делу продолжается, добавила Петренко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Ольга Харлан
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Столовая в детском оздоровительном санаторий "Лазурный"
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Тушение пожара. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары