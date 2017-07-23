наверх
23.07.201712:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Российский суд арестовал прокурора и следователя по делу Януковича

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (638)

    (обновлено: )83090
    Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и следователь по особо важным делам ГПУ Вадима Приймачек обвиняются по ч.2 статье 299 Уголовного кодекса России.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам ГПУ Вадима Приймачка, которые являются участниками стороны обвинения в процессе Оболонского суда Киева по делу экс-президента Виктора Януковича, сообщает "Страна.ua", ссылаясь на данные суда.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дело Януковича: глубокая защита или умелая контратака?

    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые власти завели в отношении бывшего главы государства. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

    Так, как сообщает СМИ, судья российского суда 20 июля удовлетворил ходатайства, согласно которым Руслан Кравченко и Вадим Приймачок обвиняются по ч.2 статье 299 Уголовного кодекса России — "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

    Ранее прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по делу о госизмене Януковича проходит более ста свидетелей, среди которых есть действующие и бывшие высокопоставленные чиновники. Всех их допросят в суде. При этом обвинение утверждает, что защита Януковича пытается затянуть процесс.

    Читайте также: Порошенко повторяет главные ошибки Кучмы, Ющенко и Януковича — Ермолаев

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Ольга Харлан
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Столовая в детском оздоровительном санаторий "Лазурный"
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Тушение пожара. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары