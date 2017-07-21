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    В России насчитали 4,3 млн владельцев оружия

    (обновлено: )1810
    Как сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ, у 4,3 миллиона владельцев оружия на руках находится 6,6 миллиона "стволов".
    Автомат Калашникова. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В России зарегистрировано 4,3 миллиона владельцев оружия, у которых на руках находится 6,6 миллиона "стволов", сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

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    В эту цифру входят травматическое, охотничье, спортивное и другие виды оружия, разрешенного гражданским.

    "Подразделениями лицензионно-разрешительной работы осуществлён контроль за 4,3 миллионами владельцев, в пользовании которых находится 6,6 миллионов единиц оружия", — сказал собеседник агентства.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия категорически против поставок в Украину любого вида оружия, что летального, что оборонительного, поскольку граница между этими видами оружия размыта.

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