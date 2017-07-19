В ВТО прошли консультации по иску РФ к Украине в связи с рядом запретов

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Во Всемирной торговой организации (ВТО) состоялись консультации по иску России к Украине в связи с ограничениями ответчика на импорт ряда российских товаров, решение о дальнейших действиях РФ в этом споре будет принято после обработки результатов встречи, сообщает минэкономразвития РФ.

Россия 19 мая 2017 года направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями со стороны Украины в отношении РФ. Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции. Особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей.

"В Женеве в рамках ВТО состоялись консультации по иску DS 525 "Украина — Меры, касающиеся торговли товарами и услугами"… По правилам ВТО консультации и их содержание являются конфиденциальными. Решение о дальнейших действиях России в этом споре будет принято после обработки результатов встречи", — говорится в сообщении.

По мнению министра экономики РФ Максима Орешкина, есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения.

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"Число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив создают для нее дополнительные проблемы", — сказал Орешкин.

Напомним, в начале июня сообщалось, что Украина может ввести запрет на транзит российских товаров после завершения разбирательств во Всемирной торговой организации (ВТО).