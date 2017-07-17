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    Россия

    Турция запретила въезд более 4 тыс россиян

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    Всего в черный список лиц, въезд которым запрещен в Турции по подозрению в связях с ИГ, входит 53 тысячи 781 иностранец из 146 стран, лидирующие позиции здесь занимают граждане Саудовской Аравии (7 тысяч 523 человека), Туниса (4 тысячи 605) и РФ (4 тысячи 128).
    Мост султана Явуза Селима через Босфор в Стамбуле
    Sabah

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Турецкие власти запретили въезд в страну 4 тысячам 128 гражданам РФ по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ, 804 россиянина по этой же причине депортировано из страны с 2011 года, говорится в докладе МВД Турции, опубликованном на его официальном сайте.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги встречи глав Генштабов Турции, России и США в Анталье

    Отмечается, что всего в черный список лиц, въезд которым запрещен в Турции по подозрению в связях с ИГ, входит 53 тысячи 781 иностранец из 146 стран, лидирующие позиции здесь занимают граждане Саудовской Аравии (7 тысяч 523 человека), Туниса (4 тысячи 605) и РФ (4 тысячи 128).

    Среди 4 тысяч 957 иностранцев, депортированных из Турции за связи с ИГ с 2011 года, больше всего граждан РФ (804), далее следуют Индонезия (435) и Таджикистан (308).

    Читайте также: Авария автобуса с украинскими туристами в Турции

    В середине мая автобус с украинскими туристами попал в аварию на юго-западе Турции. Водитель не справился с управлением туристического автобуса, в результате чего он перевернулся. В ДТП пострадали 16 граждан Украины и двое граждан Турции. Некоторые из украинских туристов получили серьезные травмы.

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