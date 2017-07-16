В Ростове обрушилась стена жилого дома

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Ростове-на-Дону обрушилась стена двухэтажного четырехквартирного дома, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по региону Галина Гагалаева.

По ее данным, обрушение части несущей стены дома произошло в субботу в ходе строительных работ и разрытия котлована по улице Серафимовича в Ростове-на-Дону.

"Пострадавших нет. На месте ведутся работы по укреплению конструкции домовладения и устранению деформаций. Жильцы дома эвакуированы", – пояснила Гагалаева.

Она добавила, что проводится доследственная проверка.

Как сообщалось ранее, в столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой во время футбольного матча, погибли восемь человек.