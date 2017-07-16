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    В Ростове обрушилась стена жилого дома

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    Обрушение части несущей стены дома произошло в субботу в ходе строительных работ и разрытия котлована по улице Серафимовича в Ростове-на-Дону.
    Автомобили российской скорой помощи
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Ростове-на-Дону обрушилась стена двухэтажного четырехквартирного дома, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по региону Галина Гагалаева. 

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    По ее данным, обрушение части несущей стены дома произошло в субботу в ходе строительных работ и разрытия котлована по улице Серафимовича в Ростове-на-Дону.

    "Пострадавших нет. На месте ведутся работы по укреплению конструкции домовладения и устранению деформаций. Жильцы дома эвакуированы", – пояснила Гагалаева.

    Она добавила, что проводится доследственная проверка.

    Как сообщалось ранее, в столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой во время футбольного матча, погибли восемь человек.

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