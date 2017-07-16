наверх
16.07.201704:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россиянки Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдонский турнир

    1120
    Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.
    Российские теннисистки Е. Макарова и Е. Веснина - победительницы Уимблдона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.

    Смотрите также: На Уимблдоне теннисистка заставила назойливого зрителя играть против нее

    Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Российские теннисистки Е. Макарова и Е. Веснина - победительницы Уимблдона

    На протяжении карьеры Макарова и Веснина уже доходили вместе до финала Уимблдона в парном разряде в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).

    Ранее сообщалось, что лондонский суд признал банкротом немецкого теннисиста Бориса Беккера, заработавшего за время спортивной карьеры более $25 млн. Причиной стал долг теннисиста банку Arbuthnot Latham & Co. с 2015 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?