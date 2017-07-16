Россиянки Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдонский турнир

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.

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Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Российские теннисистки Е. Макарова и Е. Веснина - победительницы Уимблдона

На протяжении карьеры Макарова и Веснина уже доходили вместе до финала Уимблдона в парном разряде в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).

Ранее сообщалось, что лондонский суд признал банкротом немецкого теннисиста Бориса Беккера, заработавшего за время спортивной карьеры более $25 млн. Причиной стал долг теннисиста банку Arbuthnot Latham & Co. с 2015 года.