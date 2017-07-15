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    Россия

    Госдеп США призвал власти России обеспечивать защиту журналистов

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    Согласно заявлению госдепа, США хвалят усилия отважных журналистов и правозащитников, которые пишут о коррупции и нарушений прав человека, и призывают правительство России защищать всех своих граждан в соответствии с нормами международного права.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 15 июл – РИА Новости Украина. США в связи с годовщинами гибели журналистов Пола Хлебникова и Натальи Этемировой призвали правительство России "обеспечивать защиту всех своих граждан в соответствии с международным правом".

    Интернет
    Из открытых источников
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    "Мы хвалим усилия отважных журналистов и правозащитников, которые пишут о коррупции и нарушений прав человека, и призываем правительство России защищать всех своих граждан в соответствии с (нормами) международного права", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США по случаю 13-й годовщины убийства Хлебникова и восьмой годовщины гибели Эстемировой.

    В госдепе отмечают, что в обоих случаях ни исполнители, ни заказчики преступлений не были привлечены к ответственности.

    Главный редактор российского издания журнала "Форбс" 41-летний Пол (Павел) Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. По делу об убийстве проходили двое уроженцев Чечни — Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. Присяжные в мае 2006 года в Мосгорсуде полностью оправдали подсудимых, они были отпущены из-под стражи. Генпрокуратура обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор.

    Сотрудница центра "Мемориал", лауреат многих известных правозащитных премий Наталья Эстемирова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года, в тот же день ее тело нашли в Ингушетии. В июле 2013 года представитель Следственного комитета Владимир Маркин рассказал, что мотивом убийства Эстемировой, по данным следствия, стала месть за ее публикации о вербовке Алхазуром Башаевым боевиков и нападении на семью московского бизнесмена. Сам Башаев был объявлен в международный розыск.

    Госдеп ежегодно направляет Москве призывы найти виновных в этих преступлениях.

    Ранее сообщалось, что Московский окружной военный суд в четверг приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова. Прокуратура просила о пожизненном заключении.

    Напомним, Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

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