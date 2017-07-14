наверх
14.07.201710:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Ракета с рекордным числом спутников стартовала с Байконура

    (обновлено: )20021
    По данным "Роскосмоса", спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ.
    Пусковая кампания Союз-2.1а/Фрегат/Канопус-В-ИК
    Роскосмос

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Утром в пятницу ракета-носитель "Союз-2.1а" с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками запущена с космодрома Байконур (Казахстан), сообщил представитель "Роскосмоса".

    На Байконуре запустили ракету Протон-М
    Телестудия Роскосмоса / YouTube
    На Байконуре запустили ракету Протон-М

    "Старт состоялся в расчетное время", — сказал представитель госкорпорации.

    Головной блок со спутниками и разгонный блок "Фрегат" должны отделиться от ракеты в 09.46. На 10.38 запланировано выведение на расчетную орбиту спутника "Канопус-В-ИК" — аппарат будет выведен на орбиту высотой порядка 500 километров.

    Затем будет проведено три операции по изменению орбиты, и 72 малых аппарата будут запущены тремя "пакетами". Сход разгонного блока с орбиты запланирован на 17.52.

    Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и так далее.

    Ранее сообщалось, что ракету с кораблем "Союз МС-03" установили на Байконуре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Комментарий Добкина. Видео
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш