Лавров: РФ хочет видеть Украину стабильной и демократической страной

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств.

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"Мы очень хотим, чтобы Украина была нормальным государством демократическим, чтобы власть, которая еще в значительной степени находится в руках радикалов, не подчиняющихся никому, включая своего верховного главнокомандующего, была ликвидирована, чтобы была монополия на силу в этом государстве", — заявил Лавров, выступая в фонде Кербера.

"Мы хотим видеть Украину стабильной страной, где все меньшинства языковые, религиозные, этнические живут свободно и пользуются всеми правами, которые предусмотрены международными конвенциями, в том числе конвенциями Совета Европы, и страной, в которой не создается искусственно русофобская политика", — добавил он.

Также, по словам Лаврова, Москва надеется, что ФРГ, Франция и США повлияют на Киев, чтобы тот выполнял "Минск-2".

"Снижению напряженности на нашем общем континенте могло бы способствовать разрешение внутриукраинского кризиса, посредством полного и последовательного, честного выполнения минского комплекса мер. Пока способности Киева пройти свою часть пути вызывают большие сомнения и мы надеемся, что Германия и Франция в качестве партнеров по "нормандскому формату", а также США, имеющие особое влияние на киевский истеблишмент, используют имеющиеся у них рычаги, чтобы эту ситуацию изменить", — сказал Лавров, выступая в фонде Кербера.

Ранее Лавров сообщил, что в ходе его беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было выявлено отхода США от минских договоренностей по Украине.