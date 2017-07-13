В России свыше 2000 гранатометчиков приступили к стрельбам

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости Украина. Свыше 2 тысяч гранатометчиков приступили к боевым стрельбам на полигонах Восточного военного округа в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе практических занятий гранатометчики научатся вести разведку, определять установки прицела и поражать различные цели в сложных погодных условиях, в том числе при сильном боковом ветре. Военнослужащие отрабатывают методы оперативного выдвижения к обнаруженной цели для выхода на дистанцию прицельного огня, элементы маскировки боевой позиции", — говорится в сообщении.

Особое внимание военные уделяют навыкам поражения движущихся бронеобъектов первым выстрелом. Расчеты АГС-17 отрабатывают уничтожение пехоты условного противника по секторам и ведут точечный огонь для борьбы со снайперскими парами.

В июне на южном берегу Крыма в одном из санаторно-курортных комплексов Ялты прошли тактико-специальные учения ФСБ России.