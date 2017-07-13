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    В России свыше 2000 гранатометчиков приступили к стрельбам

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    Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что расчеты АГС-17 отрабатывают уничтожение пехоты условного противника по секторам и ведут точечный огонь для борьбы со снайперскими парами.
    ранатометчик ведет огонь по условному противнику в РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл – РИА Новости Украина. Свыше 2 тысяч гранатометчиков приступили к боевым стрельбам на полигонах Восточного военного округа в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

    "В ходе практических занятий гранатометчики научатся вести разведку, определять установки прицела и поражать различные цели в сложных погодных условиях, в том числе при сильном боковом ветре. Военнослужащие отрабатывают методы оперативного выдвижения к обнаруженной цели для выхода на дистанцию прицельного огня, элементы маскировки боевой позиции", — говорится в сообщении.

    Особое внимание военные уделяют навыкам поражения движущихся бронеобъектов первым выстрелом. Расчеты АГС-17 отрабатывают уничтожение пехоты условного противника по секторам и ведут точечный огонь для борьбы со снайперскими парами.

    В июне на южном берегу Крыма в одном из санаторно-курортных комплексов Ялты прошли тактико-специальные учения ФСБ России.

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