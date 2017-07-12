Около 600 тыс украинцев ждут решения о российском гражданстве

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Около 600 тысяч украинцев ждут решения о предоставлении им российского гражданства, сообщил в среду первый замглавы МВД Александр Горовой.

Российское законодательство предполагает упрощенный порядок вступления в гражданство РФ иностранных граждан, которые являются носителями русского языка. Но чтобы воспользоваться этим правом, они должны получить согласие иностранного государства на выход из имеющегося у них гражданства и представить об этом соответствующий документ в МВД РФ.

"Сегодня решение вопроса, который стоит на повестке дня, от нас ждут, по нашим подсчетам, порядка 600 тысяч украинцев, которые приехали на территорию РФ, уже интегрировались, привезли детей, обустраивают быт. И нам необходимо принять оперативно это решение", — сообщил Горовой на пленарном заседании Госдумы при обсуждении поправок, которые упрощают процесс получения гражданства РФ украинцами.

Он привел статистику, согласно которой в гражданство РФ с 2014 года принято 5,5 тысячи граждан Таджикистана и только 55 украинцев. "Правительство Украины умышленно не отвечает и не принимает запросы (о выходе из гражданства) и документы, которые граждане Украины направляют в компетентные органы", — подчеркнул он.

Госдума в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев; теперь им будет достаточно подписания заявления об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.

Читайте также: C файерами и под барабанный бой. Радикалы под Радой против власти

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства этой страны и приобрести гражданство РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины.