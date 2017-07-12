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    Около 600 тыс украинцев ждут решения о российском гражданстве

    (обновлено: )454110
    Как сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой, около 600 тысяч украинцев, которые приехали на территорию РФ, уже интегрировались, привезли детей, обустраивают быт, ждут решения о предоставлении им российского гражданства.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Около 600 тысяч украинцев ждут решения о предоставлении им российского гражданства, сообщил в среду первый замглавы МВД Александр Горовой.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    Российское законодательство предполагает упрощенный порядок вступления в гражданство РФ иностранных граждан, которые являются носителями русского языка. Но чтобы воспользоваться этим правом, они должны получить согласие иностранного государства на выход из имеющегося у них гражданства и представить об этом соответствующий документ в МВД РФ.

    "Сегодня решение вопроса, который стоит на повестке дня, от нас ждут, по нашим подсчетам, порядка 600 тысяч украинцев, которые приехали на территорию РФ, уже интегрировались, привезли детей, обустраивают быт. И нам необходимо принять оперативно это решение", — сообщил Горовой на пленарном заседании Госдумы при обсуждении поправок, которые упрощают процесс получения гражданства РФ украинцами.

    Он привел статистику, согласно которой в гражданство РФ с 2014 года принято 5,5 тысячи граждан Таджикистана и только 55 украинцев. "Правительство Украины умышленно не отвечает и не принимает запросы (о выходе из гражданства) и документы, которые граждане Украины направляют в компетентные органы", — подчеркнул он.

    Госдума в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев; теперь им будет достаточно подписания заявления об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.

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    Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства этой страны и приобрести гражданство РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины.

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