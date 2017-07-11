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    Россия

    В России полицейский расстрелял свою бывшую жену и тестя

    (обновлено: )26
    Как отметили в полиции, мужчина проходил службу в тыловом подразделении областной полиции. Руководство ГУМВД назначило служебную проверку.
    Подозреваемый в убийстве двух человек в РФ
    Скриншот с видео

    МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по автомобилю на трассе в Ростове, где погибла девушка, являлся сотрудником тылового подразделения ГУМВД, он уволен, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД РФ по Ростовской области.

    Как отметили в полиции, мужчина проходил службу в тыловом подразделении областной полиции. Руководство ГУМВД назначило служебную проверку.

    "Полицейский, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, уволен из органов внутренних дел… После проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности его непосредственные руководители, вплоть до увольнения ", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что на трассе Ростов — Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Позже подозреваемый в обстреле был задержан.

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