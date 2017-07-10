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    Российских военнослужащих в Украине не было и нет - Кремль

    (обновлено: )33730
    По словам пресс-секретаря президента РФ, слова генсека НАТО о российских военнослужащих в Украине не соответствуют действительности.
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Украине нет и не было российских военнослужащих.

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
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    "У России не было и нет каких-либо военнослужащих в Украине", — прокомментировал Песков слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия должна вывести тысячу своих военнослужащих с территории Украины.

    Песков также заявил, что президент России Владимир Путин, говоря о русофобии как о единственном товаре, оставшемся у Украины, имел в виду нагнетание русофобских настроений и использование киевскими властями псевдороссийской угрозы как основного рычага для манипулирования европейскими политиками.

    На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге в минувшую субботу Путин заявил, что у Украины остался лишь один товар, которым они торгуют — это русофобия и тема разделения с Россией, выразив надежду, что это когда-нибудь закончится.

    "Что касается русофобии как единственного товара, который сейчас продвигают нынешние киевские власти, о чем говорил президент, то имелось в виду нагнетание той самой русофобии и использование псевдороссийской угрозы … как основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, что подразумевалось под словами президента о русофобии.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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