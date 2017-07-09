Минские соглашения во многом не выполняются Украиной - Песков

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минские соглашения во многом не выполняются украинскими властями, и это трудно было не признать президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита двадцатки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Там трудно не признать. В тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев. И никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.