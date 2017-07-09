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    Россия

    Минские соглашения во многом не выполняются Украиной - Песков

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (744)

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    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев и "никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает".
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Минские соглашения во многом не выполняются украинскими властями, и это трудно было не признать президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита двадцатки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

    "Там трудно не признать. В тексте минских договоренностей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев. И никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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