В России назвали Украину "камнем преткновения" в отношениях с Францией

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что Украина не должна быть "камнем преткновения" в отношениях России с Францией.

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Так Пушков прокомментировал итоги встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на саммите ведущих стран мира G20.

"И Путин, и Макрон говорят о "новой фазе" в отношениях. Верный подход. Стороны должны двигаться вперед, не делая из Украины камень преткновения", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Скриншот с сайта Twitter

Он также прокомментировал первую встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сравнив его с предшественником Бараком Обамой.

"Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей". Это вам не Обама, сравнивавший Россию с эболой. Совсем другой президент", — добавил он.

Скриншот с сайта Twitter

Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Путин во второй день работы саммита провел встречи с президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом, с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, поучаствовал в трехсторонней встрече с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.