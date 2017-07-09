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    Россия

    В России назвали Украину "камнем преткновения" в отношениях с Францией

    Тема:

    Протестный Гамбург: итоги саммита G20 (75)

    (обновлено: )28431
    Пушков, комментируя первую встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сравнил его с предшественником Бараком Обамой.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что Украина не должна быть "камнем преткновения" в отношениях России с Францией.

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    Так Пушков прокомментировал итоги встречи президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на саммите ведущих стран мира G20. 

    "И Путин, и Макрон говорят о "новой фазе" в отношениях. Верный подход. Стороны должны двигаться вперед, не делая из Украины камень преткновения", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    Скриншот с сайта Twitter

    Он также прокомментировал первую встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сравнив его с предшественником Бараком Обамой.

    "Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей". Это вам не Обама, сравнивавший Россию с эболой. Совсем другой президент", — добавил он.

    Скриншот с сайта Twitter

    Путин и Трамп провели первую встречу в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге. Путин во второй день работы саммита провел встречи с президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом, с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, поучаствовал в трехсторонней встрече с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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