Россия направила ООН данные по пуску северокорейской баллистической ракеты

ООН, 9 июл — РИА Новости. Россия направила в ООН документы, подтверждающие, что КНДР 4 июля испытала ракету средней дальности. Справка российского Министерства обороны и схема полета ракеты были распространены как документ Совета безопасности ООН, о чем постпредство Китая при ООН (председатель СБ в июле) уведомило в субботу членов совета.

Северная Корея запустил очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.

"Четвертого июля 2017 года радиолокационной станцией типа "Воронеж", размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" Корейской народной демократической республики с ракетного полигона "Тончандон" (100 километров северо-западнее Пхеньяна)", — говорится справке, которая вместе со схематической иллюстрацией с указанием параметров полета была направлена генсеку ООН и председателю Совета безопасности.

"Полетное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета — 535 километров, дальность полета — 510 километров. Баллистическая ракета упала в акватории Японского моря", — говорится в документе.

США ранее распространили свой проект заявления СБ ООН с осуждением испытаний. Агентства Рейтер сообщило, что Россия заблокировала проект из-за того, что в документе ракета была квалифицирована как "межконтинентальная баллистическая". В постпредстве России заявили, что сообщение "не соответствует действительности". В миссии пояснили, что российская делегация не может согласиться с определением пуска как испытания межконтинентальной ракеты и предложила США как авторам проекта внести в него соответствующие коррективы.

Постпред США Никки Хейли на заседании СБ ООН 5 июля заявляла, что США будут "рады предоставить" данные о том, что запущенная КНДР ракета была межконтинентальной.