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    Россия

    РФ и США надо восстановить систему контроля ядерных вооружений – Горбачев

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    Первая встреча Путина и Трампа (39)

    (обновлено: )2910
    По словам экс-президента СССР Михаила Горбачева, необходимо заняться спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру.
    Михаил Горбачев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Дипломатам и военным РФ и США надо срочно заняться спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру – СНВ, ПРО, ракеты средней дальности, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.

    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Личная встреча Путина и Трампа: ожидания экспертов

    "Неотложная задача – чтобы дипломаты и военные срочно занялись спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру – СНВ, ПРО, ракеты средней дальности", — сказал Горбачев РИА Новости в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп на встрече, которая планируется "на полях" саммита G20 в Гамбурге, могут затронуть тему контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за такую стабильность.

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