РФ и США надо восстановить систему контроля ядерных вооружений – Горбачев

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Дипломатам и военным РФ и США надо срочно заняться спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру – СНВ, ПРО, ракеты средней дальности, уверен экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Неотложная задача – чтобы дипломаты и военные срочно занялись спасением и восстановлением системы ограничения и контроля ядерных вооружений по всему спектру – СНВ, ПРО, ракеты средней дальности", — сказал Горбачев РИА Новости в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп на встрече, которая планируется "на полях" саммита G20 в Гамбурге, могут затронуть тему контроля над вооружениями и стратегической стабильностью, Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за такую стабильность.