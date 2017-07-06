наверх
06.07.201722:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров: РФ и Франция за полное выполнение "Минска-2"

    (обновлено: )7920
    Лавров заверил, что и РФ и Франция подтвердили "необходимость полного выполнения минского комплекса мер, в том числе с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Франция подтверждают необходимость полного выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

    Конфликт в Донбассе: принуждение к Минску будет усиливаться — Дьяченко
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Конфликт в Донбассе: принуждение к "Минску" будет усиливаться - эксперт

    Об этом он сказал на пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

    "Мы обсуждали ситуацию вокруг кризиса в Украине. Подтвердили с обеих сторон необходимость полного выполнения минского комплекса мер, в том числе с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате" на высшем уровне в 2015 году в Париже и в 2016 в Берлине, договоренностей, которые нацелены на то, чтобы разблокировать тупиковую ситуацию, сложившуюся вокруг реализации этого важнейшего документа, одобренного, напомню, СБ ООН", — сказал Лавров.

    По его словам, Россия и Франция имеют общее видение по урегулированию ситуации в Украине.

    "Мы ни в чем с Францией не расходимся в отношении базы, на которой нужно урегулирования достигать, как не расходимся и в том, что это надо делать побыстрее", — сказал Лавров.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Янукович
    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича
    Александр Дубилет
    Эхо национализации "ПриватБанка": "маски-шоу" в Днепре
    Флаги Польши и России
    Украинский вопрос на G20. Встреча Путина и Трампа
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор