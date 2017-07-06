Лавров: РФ и Франция за полное выполнение "Минска-2"

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Франция подтверждают необходимость полного выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы обсуждали ситуацию вокруг кризиса в Украине. Подтвердили с обеих сторон необходимость полного выполнения минского комплекса мер, в том числе с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате" на высшем уровне в 2015 году в Париже и в 2016 в Берлине, договоренностей, которые нацелены на то, чтобы разблокировать тупиковую ситуацию, сложившуюся вокруг реализации этого важнейшего документа, одобренного, напомню, СБ ООН", — сказал Лавров.

По его словам, Россия и Франция имеют общее видение по урегулированию ситуации в Украине.

"Мы ни в чем с Францией не расходимся в отношении базы, на которой нужно урегулирования достигать, как не расходимся и в том, что это надо делать побыстрее", — сказал Лавров.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.