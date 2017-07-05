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    Россия

    В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

    (обновлено: )14
    Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.
    Фестиваль беспилотников в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов, с 5 июля необходимо регистрировать, следует из изменений, внесенных в Воздушный кодекс РФ.

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    БТРы и беспилотники. Украина показала НАТО свои передовые разработки

    Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс". Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.

    Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в июне заявил, что банк провел с руководством Росавиации первые переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличности.

    Кроме того, "Аэрофлот" сообщал, что начнет использовать беспилотники для осмотра воздушных судов в ходе технического обслуживания.

    Оценки показывают, что объем рынка беспилотных систем, в частности, воздушных к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.

    Напомним, ранее Государственная авиационная служба Украины предложила ввести регистрацию беспилотных воздушных судов, которые весят более 250 граммов.

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